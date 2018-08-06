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(Görüntülü) Ekmek parası için evlerinden uzakta, 6 ay çadırda kalıyorlar

NİĞDE'ye ekmek parası için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen aileler, çadırlarda bir taraftan yaşam mücadelesi veriyor diğer taraftan da tarlalarda çalışıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki evlerinden çocuklarıyla...

NİĞDE'ye ekmek parası için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen aileler, çadırlarda bir taraftan yaşam mücadelesi veriyor diğer taraftan da tarlalarda çalışıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki evlerinden çocuklarıyla yola çıkan aileler, ekmek parası kazanmak için geldikleri Niğde'de çadır kurup yerleşiyor. Tarlalarda iş bulan aileler, günün ilk ışıkları ile birlikte çalışmaya başlayıp, akşam saat 17.00 sıralarında çadırlarına dönüyor. Aileler, memleketlerinden uzakta yaklaşık 6 boyunca çalıştıktan sonra evlerine dönüyor.

Şanlıurfa'dan Niğde'ye çalışmaya gelenlerden Mehmet Sagar, "Yılın belirli aylarında Niğde'ye geliyoruz ve çalışıyoruz. Her yıl 6 ay gibi bir süre buraya geliyoruz ve ekmek parası kazanmak için sıcak havada, güneşin altında çalışarak ekmek parası kazanmak için mücadele ediyoruz. Evimizden nisan ayında ailecek çıkarız. Eylül ya da ekim ayında tekrar evimize gideriz. Niğde ile Şanlıurfa arası yaklaşık 550 kilometre gibi bir uzaklıkta çalışmak için geliyoruz. İş yok değil, iş beğenmezlik var. Biz ailece sıcakların altında çalışıyorsak iş var" dedi.

Tarım işçisi olarak çalışmaya gelenlerden Mustafa Ekler ise "Biz Niğde'ye geliyoruz, turşu fabrikasından sonra patates tarlalarında çalışmaya devam ediyoruz. Niğde'de üretilen meyve ve sebzeler bizim emeğimizle işleniyor ve toplanıyor. Şanlıurfa'da işçilik yok. Hep tarım aletleriyle yapılıyor. Şanlıurfa'da buğday ve pamuk üretimi yapılıyor, onlar da tarım aletleriyle toplanıyor ama Niğde'de meyveler genellikle işçilikle yapılıyor. Bizler yaklaşık 5 ile 6 ay gibi evimizden uzaklarda ekmek parası mücadelesi vermeye devam ediyoruz. Burada yaz aylarında çalışıp kışın ise memleketimizde ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz" diye konuştu.

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