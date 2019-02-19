(Görüntülü) Eğridere'de heyelan bölgesindeki vatandaşlar kira yardımı bekliyor

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde aşırı yağışlardan sonra yaşanan heyelan nedeniyle 27 evin boşaltılmasının ardından akrabalarına sığınan vatandaşlar, kira yardımının yapılmasını bekliyor.

Bornova'nın dağlık bölgesinde yer alan kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta geçen cumartesi günü heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından ilk etapta 12 ev boşaltıldı. Toprak kaymasının sürmesi üzerine, Bornova Kaymakamlığı kararıyla boşaltılan ev sayısı 27'e çıktı. Bu arada AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı personelin yanı sıra Ankara'daki Genel Müdürlükten de uzmanlar geldi. Uzmanların jeolojik incelemesinden sonra heyelan yaşanan alanın afet bölgesi ilan edilip edilmeyeceğine karar verileceği ifade edildi. Mahalle sakinlerinin, üst tarafta yapımı süren hobi bahçesinden dolayı heyelanın meydana geldiği iddialarının da yine incelendiği açıklandı. Bu arada toprak hareketliliğinin durduğu bölgedeki evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların taşınmaları halinde kaymakamlığın 6 aylık ev kiralarını ödeyeceği öğrenildi. Bölgeye giden yolun da zarar görmesi nedeniyle belediye ekipleri, heyelanın tehdit etmediği başka bir bölgeden, yukarıda kalan evlere ulaşım için başlattığı yeni yol yapım çalışması da devam ediyor.

'SIĞINTI OLARAK BEKLİYORUZ'

Yetkililerin açıklamalarına rağmen kendilerine herhangi bir yardımın ulaşmadığını belirten mahalle sakinlerinden Murat Boğaziçi, Köylü olarak bekliyoruz. Herhangi bir açıklama yapılmadı bize. Kira yardımı yapılacağı söylendi ama henüz bize ulaşan bir şey yok. Birçok insan evini taşıyamadı. Eşimizin dostumuzun yanına sığındık. Bekliyoruz, biraz zaman alacak sanırım. Yer gösterilecek bize. Hayvanlarımız meydanda kaldı. Eşyalarımızı alamadık. Benim evim tamamen yıkıldı. Damları yıkılan komşularımız var. Akrabamızın yanında sığıntı olarak kalıyoruz. Ne olacağını bilen yok. Bekliyoruz dedi.