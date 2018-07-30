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(Görüntülü) Eğlencenin kalbi, Marmaris Barlar Sokağı'nda atıyor

GÖZDE turizm merkezi Marmaris'te eğlencenin kalbi, Barlar Sokağı'nda atıyor. Tatilci ve turistlerin uğramadan geçmediği sokaktaki gece kulübü, bar ve diskolar, programlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de 300 metre uzunluğu, 250 ila 3 bin...

GÖZDE turizm merkezi Marmaris'te eğlencenin kalbi, Barlar Sokağı'nda atıyor. Tatilci ve turistlerin uğramadan geçmediği sokaktaki gece kulübü, bar ve diskolar, programlarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'de 300 metre uzunluğu, 250 ila 3 bin 500 kapasiteli 90 sıralı disko, bar ve gece kulübüyle ilk ve tek olan Barlar Sokağı, büyük ilgi görüyor. Sokakta 'İğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüler ortaya çıkıyor. Disko, gece kulübü ve barların saat 22.30'dan itibaren kapılarını açmasıyla eğlence başlıyor. Gece yarısı doluluk sınırlarına ulaşan mekanlar, kapılarını kapatarak turist ve tatilcilere keyifli gösteriler sunuyor. Eğlence mekanlarına giremeyenler ise çalan hareketli parçalarla sokakta eğleniyor.

İşletmeler, yabancı ve Türkçe hit müziklerle saat 00.30'da şova başlıyor. DJ'lerin çaldıkları hareketli şarkılar eşliğinde dans eden turistler, renkli görüntüler oluşturuyor. Disko ve gece kulüplerindeki dansçı kızlar, kurulan sahnelerde yaptıkları şovlarla ilgi görüyor. Hareketli müzik ve dansçı kızların şovlarıyla coşan turistler, gece boyunca dans edip gönüllerince eğleniyor. Saatler 03.15'i gösterdiğinde köpük partileri düzenleniyor. Turistler, mekanların tavanlarındaki makinelerden dökülen köpükler içerisinde dans ediyor. Diskoları dolduran ve bel hizasına kadar gelen soğuk köpük, eğlenenleri serinletiyor. Saat 04.00'te müzik yayınlarının son bulmasıyla tatilciler, otellerine dönüyor.

İşletmeciler ise "Bizler turizm elçisi gibi çalışıyoruz. Marmaris'e tatile gelen herkes mutlaka bu sokaktan geçer. Gelen misafirlerimizi mutlu etmek için seferber oluyoruz" dedi.

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