(Görüntülü) Ege Denizi'nde KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı-EK

TÜRKİYE'nin, NATO üyesi ülkeler arasında gerçekleştirdiği en büyük denizaltı arama kurtarma tatbikatı 'Kurtaran 2019', bu yıl üçüncü kez gerçekleştiriliyor. Tatbikatta 3 denizaltı, 6 gemi, 2 helikopter, 2 uçak, 12 kişilik paraşütle arama kurtarma timi, 21 kişilik denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi görev alıyor. Deniz yüzeyine (satha) çıkamayan 3 denizaltıdaki personelin kurtarılacağı tatbikatı, 18 ülke ile bir uluslararası kuruluştan gözlemciler izliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 27 - 31 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği Kurtaran 2019 Tatbikatı'nın basın safhası başladı. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı kontrol ve yönetiminde Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Gelibolu fırkateyni, 3 denizaltı, denizaltı kurtarma gemisi, 2 kurtarma, yedekleme gemisi, mayan avlama gemisi, karakol botu, helikopter, deniz karakol uçağı, 12 kişilik paraşütlü arama kurtarma timi, denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ambulans helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan C 130 nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 6 sahil güvenlik botu, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan P8 deniz karakol uçağı, Fransa ve Kanada'dan dalgıç timi görev alıyor. 18 ÜLKE VE ULUSLARARASI KURULUŞTAN 34 GÖZLEMCİ KATILDI NATO ülkeleri arasında Türkiye'nin gerçekleştirdiği en büyük denizaltı kurtarma tatbikatı olan Kurtaran 2019'a ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Gürcistan, İtalya, Kanada, Katar, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Pakistan, Portekiz, Romanya, Yunanistan ile Uluslararası Denizaltı Kaçış ve Kurtarma İrtibat Ofisi'nden (International Submarine Escaphe and Rescue Liason Office-ISMERLO) toplam 35 gözlemci katılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü temsilcileri de tatbikatta yer alıyor. KURTARMA SAFHASI BAŞLADI Kurtaran 2019'da bu yıl senaryo gereği, Denizkurdu 2019 Tatbikatı'ndan görev bölgelerine dönerken, deniz yüzeyine çıkma yeteneğini kaybeden 3 denizaltındaki personelin kurtarılması gerçekleştiriliyor. Tatbikatın fiili safhası dün birlik ve gemilerin Aksaz'dan ileri hareketleriyle başladı. Bu aşamada satha çıkma kabiliyetini yitirmiş 3 denizaltının aranması, tespit ve teşhis edilmesi gerçekleştirildi. Tatbikatın bugün gerçekleştirilecek kurtarma eğitimleri kapsamında ise satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya personel kurtarma araçları ile müdahale edilecek ve personel tahliyesi gerçekleştirilecek. Kurtarma faailiyetini gerçekleştirmek için Marmaris Aksaz Limanı'ndan Akdeniz'e hareket eden TCG Alemdar Denizaltı Personel Arama Kurtarma gemisinde tatbikatla ilgili brifing veren Kurtarma ve Sualtı Komutanı Deniz Kıdemli Albay Niyazi Uğur, "Bu kapsamda kurtarma faaliyeti gerçekleşinceye kadar ihtiyaç duyulacak temiz havanın verilmesi maksadıyla dalış hortumları vasıtasıyla harici havalandırma, acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması, paraşütle arama kurtarma timi ile kazazedeleri sudan çıkarma ve ilk tıbbi müdahale, kazazedelere triyaj, tıbbi tedavi ve en yakın tedavi merkezine tahliyeleri için gerekli desteğin verilmesi faaliyetleri icra edilecek" dedi. Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem ve Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya'nın da katıldığı brifingde, TCG Alemdar hakkında da bilgi veren Uğur, 28 Ocak 2017 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan geminin, kurtarma faaliyetlerinde, Akdeniz'de tek, dünyada sayılı bir yere sahip olduğunu anlattı. Tatbikatta Türk mühendis ve işçiler tarafından inşa edilip, 2017 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren Denizaltı Kurtarma Gemisi TCG Alemdar'a tanıtım turu da düzenlendi.