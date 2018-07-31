(Görüntülü) Ege'de batan botta boğulan baba ve 2 çocuğu Amasya’da defnedildi
BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen FETÖ/PDY üyeleri ve ailelerini taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren Gökhan Yeni ve 2 çocuğu, Amasya'da toprağa verildi. Ayvalık'ta...
31 Temmuz 2018 Salı 16:56
BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen FETÖ/PDY üyeleri ve ailelerini taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren Gökhan Yeni ve 2 çocuğu, Amasya'da toprağa verildi. Ayvalık'ta iki gün önce kaçak yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına gitmek isteyen FETÖ üyeleri ve ailelerini taşıyan 16 kişinin içinde bulunduğu botun batması sonucu 6 kişi öldü, 1 kişi kayboldu, 9 kişi ise sağ kurtarıldı. Olayda yaşamını yitiren Gökhan Yeni (31) ile 2,5 yaşındaki oğlu Burhan ve 8 aylık kızı Nurbanu’nun cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak memleketleri Amasya'ya getirildi. Kent merkezindeki İstasyon Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, baba ve 2 çocuğu, Tekir Dede Mezarlığı'nda toprağa verildi. Batan bottan sağ kurtulan ve yasal işlemlerin ardından serbest kalan Gülfem Yeni, törende eşinin ve çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
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