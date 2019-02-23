(Görüntülü) Edremit-Yenice karayolunda kar ulaşımı etkiliyor

BALIKESİR’in Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale’nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Kazdağları’ndan geçen bölümünde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor. Zincirsiz ulaşıma izin verilmezken, jandarma ekipleri araç sürücülerine zincir takma konusunda yardımcı oluyor. Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale’nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Kazdağları’ndan geçen kısmında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Edremit Yenice Karayolu'nun 15'inci kilometresindeki Hanlar Mevkii'nde kontrol noktası oluşturan jandarma trafik ekipleri, zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. Bazı araç sürücülerinin zincir takmasına da yardım eden jandarma ekipleri, yolda güvenliği sağlamak amacıyla devriye de geziyor. Karayolları ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş makineleri ise trafiği açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. KAR YAĞIŞINI SEYRETMEYE GELENLER GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI Kar yağışını görmek ve eğlenmek için bölgeye gelenler ise yoğun tipi ve rüzgar nedeniyle geri dönmek zorunda kalıyor. Yolda kalan araç bulunmazken, köylerine gitmek için yola çıkanların risk almamak için araçlarını yol kenarlarına bıraktıkları gözlendi. Kar yağışı ve rüzgarın etkisini artırabileceği yönünde uyarıda bulunulurken, Karayolları yetkilileri de zincirsiz yola çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu. BALIKESİR VALİLİĞİ'NDEN UYARI Balıkesir Valiliği'nden yapılan basın açıklamasında ise şöyle denildi: “Yapılan son değerlendirmelere göre; Cumartesi bölgemizin kuzeyinde görülecek kar yağışlarının Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in Gönen, Balya ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgarın da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ayrıca Kuzey Ege'de Cumartesi rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde(60-75 km/sa) fırtına, yer yer 9(90 km/sa ) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Kuzey Ege'de Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor."