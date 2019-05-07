(Görüntülü) Edremit Körfezi'nde lodos etkili oluyor
BALIKESİR´in Edremit Körfezi'nde şiddetli lodos fyaşamı olumsuz etkiliyor. Edremit Körfezi'nde bu sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli lodos nedeniyle oluşan dalgaların sahile vurması nedeniyle Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk...
07 Mayıs 2019 Salı 15:37
BALIKESİR´in Edremit Körfezi'nde şiddetli lodos fyaşamı olumsuz etkiliyor. Edremit Körfezi'nde bu sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli lodos nedeniyle oluşan dalgaların sahile vurması nedeniyle Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk sahillerinde vatandaşlar yürümekte zorlandı. Kuvvetli lodos, Edremit ilçesinin Akçay, Altınoluk, Güre ve Zeytinli Mahalleleri ile Burhaniye ilçesinin Ören, Öğretmenler Mahallerinde sahil kesimlerinde etkisini gösteriyor. Lodos nedeniyle oluşan dalgalar sahillere vuruyor.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.