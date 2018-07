(Görüntülü) Edremit Körfezi'nde erken zeytin hasadı

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, Kazdağlarının eşsiz doğal ortamında yetişen zeytinin hasadı, kışın ılık ve Haziran ayına kadar yağışlı geçmesi nedeniyle bu yıl 20 gün erken başlayacak. Yüksek rekoltenin beklendiği zeytinde üreticiyi telaşlandıran ise ılık geçen kışta ölmeyen zeytin sineğinin, ürüne zarar vermesi ihtimali.



Kazdağları ve Madra Dağı'nın eteklerinde, deniz ve dağ havası içerisinde yetişen, Edremit Körfezi'nin dünya tadım yarışmalarında her yıl ödül alan zeytininin hasadı, bu yıl yaklaşık 20 gün önce başlayacak. Bu kışın ılık geçtiği Edremit Körfezi’nde, Haziran ayına kadar da verimli yağışlar oldu. Bu nedenle zeytinin normal iklim şartlarından 20 gün önce kendisini göstermeye başladığını belirten Edremit Ziraat Odası Başkanvekili Ali Yılmaz Diker, en büyük endişelerinin ise zeytin sineğinin sert soğuklara maruz kalmaması nedeniyle erken ortaya çıkması olduğunu söyledi.



Ege bölgesinin genellikle ilkbahar yağışlarıyla anıldığını, ancak bölgenin bu sene Haziran ayında da oldukça yağış aldığını belirten Diker, "Kışın ağaçlara zarar vermeyen yağışlar ile birlikte Haziran ayında da verimli yağışlar aldık. Bu sayede zeytinin büyümesi normal şartlara göre yaklaşık 20 gün önden gidiyor. Bu sebeplerden dolayı zeytin kalite ve kalibraj olarak çok erken irileşti. Sürecin bu şekilde ilerlemesiyle de zeytin hasadı ve bölgenin eşsiz zeytinyağları da daha erken üretilmeye başlanacak" dedi.



'DEZAVANTAJ ZEYTİN SİNEĞİ'



Tüm bu gelişmelerin dezavantajının da olduğunu belirten Diker, hava sıcaklıklarının yüksek geçmesi nedeniyle, zeytin sineği zararlısının ölmediğini ve kış dönemini ergin olarak geçirdiğini söyledi. Zeytinin erken irileşmesiyle de şimdiye kadar hiç görülmediği kadar Temmuz ayında zeytin sineği vuruklarının meydana geldiğini kaydeden Diker, "Zeytin sineğinin bu durumu bizi hazırlıksız yakaladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık olarak hazırladığı stratejik planda zeytin sineğine karşı mücadeleyi kendisi yapma kararı almıştı. Ancak vaktinden erken görülen zeytin sineği vurukları, tarımsal kuruluşları da hareketlendirdi. Bu konuda da ilk aşamada, zeytin üreticisinin, zeytin sineğine karşı yer aletleriyle birinci ilaçlamayı kendilerinin yapması ilan edildi. Yerden atılan ilaçlamanın etkisi geçtikten sonra da ikinci etap olarak havadan ilaçlama yapılacak" diye konuştu.



REKOLTE BEKLENTİSİ YÜKSEK



Tarım sektörünü üstü açık bir fabrikaya benzeten Ali Yılmaz Diker, zeytinde şu anki mevcut veriminin normal şartlarda Ağustos’un 15 ila 20’si arasında görüldüğünü söyledi. Diker sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mevcut durumda zeytin rekoltesindeki beklentimiz geçtiğimiz seneye göre yüksek. Yeni hasat yöntemleri ile zeytin ağaçları sırıkla dövülmüyor ve bu sayede var-yok senesi kavramı da kalktı. Erken hasat edilmesi ve makine ile zeytinin toplanması ile ağaçlar zarar görmüyor. Rekolte bir aksilik olmadığı sürece artış da gösteriyor. Bu yıl yine 15 bin ton civarı zeytin rekoltesi olacağı yönünde beklentimiz var. Tabi tarım, üstü açık bir fabrikaya benziyor. Doğa şartları, iklim şartları tarımı etkiliyor. Her şey çok güzel giderken, tam hasat döneminde bile sektörü olumsuz etkileyecek faktörler olabilir. Bizler her şeye hazırlıklı olmalıyız."