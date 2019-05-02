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(Görüntülü) Edirneliler dolu ve yağmura yakalandı

EDİRNE'de aniden bastıran dolu ile ardından gelen yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı cadde ve sokaklar su altında kalırken, seyyar satıcılar tezgahlarını bırakıp kaçtı. Edirne öğleden sonra aniden yağan dolu ve yağmura...

EDİRNE'de aniden bastıran dolu ile ardından gelen yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı cadde ve sokaklar su altında kalırken, seyyar satıcılar tezgahlarını bırakıp kaçtı. Edirne öğleden sonra aniden yağan dolu ve yağmura teslim oldu. Bir anda yağmaya başlayan doludan kaçan vatandaşlar, saçakların altları ile iş yerlerine sığındı. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki seyyarlar satıcılar ise tezgahlarını bırakıp, kaçtı. Tezgahlardaki sebzeler de zarar gördü. Dolunun arkasından gelen yağmur ise rögarların taşmasına neden oldu. Vatandaşlar sular altında kalan sokaklarda yürümek zorlanırken, bazı caddelerde trafik kitlendi. Hava sıcaklığının 19 derece olduğu kentte meteoroloji yetkilileri, yağmurun fırtına ile birlikte akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

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