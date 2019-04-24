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(Görüntülü) Edirneli ciğerciler Nusret'i festivallerine davet etti

EDİRNE'de ciğerci esnafı, kendisine özgü tarzıyla fenomen olan dünyaca ünlü et lokantası sahibi Nusret Gökçe'yi, kentte düzenlenecek Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivali'ne davet etti. 26-29 Nisan'da düzenlenecek 9'uncu Uluslararası...

EDİRNE'de ciğerci esnafı, kendisine özgü tarzıyla fenomen olan dünyaca ünlü et lokantası sahibi Nusret Gökçe'yi, kentte düzenlenecek Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivali'ne davet etti. 26-29 Nisan'da düzenlenecek 9'uncu Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali öncesi Edirne'deki ciğerci esnafı, Türkiye ve dünyada fenomen olan et lokantası sahibi Nusret Gökçe'yi festivale davet etti. Ciğerciler, Selimiye Meydanı'nda bir araya gelerek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev ciğer tavasının minyatürünün üstüne tuz attı ve Gökçe'ye özgü hareketleri yaptı. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Nusret Gökçe'yi 'bizim kızanımız' diye nitelendirerek festivale beklediklerini söyledi. Dinar, "Geçtiğimiz gün barınaktaki kedileri tava ciğerle besledik. Artık ciğerlerimizi hazırlıyoruz. Festival için hummalı bir hazırlık başladı. Bir taraftan ciğerler doğranıyor ve yıkanıyor bir taraftan da tuzlanacak. İyi ama biz bu tuz meselesinde takılı kaldık ciğerci arkadaşlarla beraber. Bakıyoruz ki biz tuzu bir türlü ayarlayamıyoruz. Arkadaşlarla düşündük taşındık. Dedik ki Nusret'i bir çağırsak, bu bizim kızanımız. Gelsin burada ve bizim festivalimizde bir tuzu olsun. Biz tatlandıralım, o da tuzlandırsın burasını. Buradan sesleniyoruz. Nusret Bey kardeşim eğer bizi duyuyorsan ki artık duyuyorsun, seni tüm ustalar olarak festivale davet ediyoruz" diye konuştu. Etkinlikte Edirne Belediyesi Bandosu da tava ciğer müziği çaldı. Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivali'nin son gününde halka ücretsiz ciğer dağıtımı gerçekleştirilecek.

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