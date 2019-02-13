(Görüntülü) Edirne Valisi Canalp: Türkiye dünyada en fazla göçmeni misafir eden ülke

TRAKYA Bölgesi'ndeki düzensiz göçle ilgili toplantıda konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Türkiye bugün dünyada en fazla göçmeni kendi ülkesinde misafir eden konumundadır. Aynı zamanda Türkiye, 2017 yılı içerisinde dünyada uluslararası en fazla insani yardımı yapan ülkedir" dedi.



Edirne'de, Trakya Bölgesi ve Ege Denizi'ne Kıyısı Olan İllerin Düzensiz Göçe Yönelik Üst Düzey Koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıya Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Muğla Valisi Esengül Civelek, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk ile il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları, göç idaresi yetkilileri ile kurum müdürleri katıldı.



Trakya Bölgesi'nde düzensiz göçle ilgili Koordinatör Valilik görevini de yürüten Edirne Valisi Ekrem Canalp, toplantının düzensiz göç geçişlerini kontrol altına almak ve alınan tedbirleri güçlendirmek amacıyla düzenlendiğini söyledi. Canalp, "Türkiye bugün dünyada en fazla göçmeni kendi ülkesinde misafir eden konumundadır. Aynı zamanda Türkiye, 2017 yılı içerisinde dünyada uluslararası en fazla insani yardımı yapan ülkedir. İki açıdan da Türkiye dünyanın bir numaralı ülkesi haline gelmiştir. Bu rakamlar da bizler açısından düzensiz göçün ne derece önemli olduğunu göstermesi açısından son derece anlamlıdır. Bu çerçevede, devlet ve ülke olarak belli tedbirleri alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bizim bir ulusal göç politikamız vardır. Bu politika çerçevesinde alınan belli tedbirler, uygulamalar ve eylemler vardır. Bunların bir tanesi de iller arasında belli koordinasyonun sağlanmış olması ihtiyacıdır" diye konuştu.



Düzensiz göçte Türkiye'nin sadece transit ülke olmaktan çıkarak hedef ülke haline geldiğini belirten Canalp, "Dünyada bugün gelişmiş ülkelere baktığınızda, bu ülkelerinin gündemlerinin ilk üç maddelerinden bir tanesinin mutlaka düzensiz göçle ilgili olduğunu görebiliyoruz. Türkiye'de de 10 yıl öncesine kadar her zaman için düzensiz göç, bir transit ülke algısıyla görüldü. Gerçekten de o şekilde biliyorduk ve algılıyorduk. Ancak devletlerin hayatında çok fazla bir süre sayılmayacak 10 yıllık zaman içerisinde artık şunu biliyoruz ki, Türkiye artık düzensiz göç açısından sadece bir transit ülke olmanın ötesinde aynı zamanda bir hedef ülke haline gelmiştir. Biraz rakamlara baktığımız zaman da bu tablo çok daha vurucu ve net biçimde ortaya çıkıyor. Türkiye bugün dünyada en fazla göçmeni kendi ülkesinde misafir eden konumundadır" dedi.



Toplantı Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

