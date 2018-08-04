(Görüntülü) EDİRNE TRAKYA MÜZİK FESTİVALİ'NDE HALİL SEZAİ VE TEOMAN KONSER VERDİ (EK)
04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:35
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