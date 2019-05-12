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(Görüntülü) Edirne'de onarımı yapılan Bulgar Kilisesi ayinle açıldı

EDİRNE’de, kubbesi onarılan Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi, düzenlenen ayinle açıldı. Edirne'nin Kıyık semtinde 1880 yılında, Sultan II. Abdulhamid zamanında yapılan Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nin, kubbesinin onarımının...

EDİRNE’de, kubbesi onarılan Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi, düzenlenen ayinle açıldı. Edirne'nin Kıyık semtinde 1880 yılında, Sultan II. Abdulhamid zamanında yapılan Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nin, kubbesinin onarımının ardından bugün ayin düzenlenerek açılışı yapıldı. Titanyum birleşimi krom paslanmaz çelikten altın renginde kaplanan kubbenin açılışına, Bulgaristan Din İşleri Başkanı Emil Velinov, Bulgaristan'ın Razgrad kentinin Türk kökenli Valisi Günay Hüsmen, Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, Edirne Başkonsolosu Vasil Vilçev, Bulgar Ortodoks rahipleri, vatandaşlar ile İstanbul ve Edirne'de bulunan kilise cemaati katıldı. Kalabalık bir katılım olan program öncesi papazlar tarafından dua okunup ayin düzenlendi. Düzenlenen ayin sonrasında kilise bahçesinde konuşmaların ardından kurdele kesilip kubbesi onarılan Sevti Georgi Kilisesi tekrar Ortodoksların ibadetine açıldı.

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