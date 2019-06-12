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(Görüntülü) Edirne'de lavanta tarlasında yoga yaptılar

EDİRNE'de düzenlenen Lavanta Tarla Günler etkinlikleri kapsamında, 15 kişi mor renkli çiçekler içinde yoga yaptı. Edirne'de tarımsal çeşitliği arttırmak ve tarım odaklı kültürel gastronomi turizmine destek vermek amacıyla Trakya Tarımsal...

EDİRNE'de düzenlenen Lavanta Tarla Günler etkinlikleri kapsamında, 15 kişi mor renkli çiçekler içinde yoga yaptı. Edirne'de tarımsal çeşitliği arttırmak ve tarım odaklı kültürel gastronomi turizmine destek vermek amacıyla Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü öncülüğünde Edirne Lavanta Tarla Günleri düzenlendi. Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği’nin destek verdiği etkinlikte, dernek üyeleri yoga eğitmeni Cansel Karabaş eşliğinde sabahın erken saatlerinde mor lavanta tarlasında yoga yaptı. Yaklaşık 2 saat süren yoga aktivitesi sırasında üyelerin yaptığı akrobatik hareketler renkli görüntülere sahne oldu. Yoga eğitmeni Cansel Karabaş, "Lavanta kokusu insan bilincini çok etkilediği ve çok faydalı olduğu için burada yoga yapmayı tercih ettik. Bugün 15 kişilik ekiple burada yoga yaptık. Lavanta tarlasında olduğumuz için çok mutluyum. Buradan yoga yapanlara seslenmek istiyorum, mutlaka sabah erken kalkarak yoga yapın" dedi.

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