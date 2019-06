(Görüntülü) Edirne'de lavanta tarlalarına 50 bin ziyaretçi

Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/EDİRNE,() - EDİRNE'de 2. Lavanta Tarla Günleri yerli ve yabancı 50 binin üzerinde ziyaretçinin katılımıyla festival havasında geçti. Edirne'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü ile turizm derneklerinin ortaklaşa düzenlediği Lavanta Tarla Günleri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü, mor açan lavanta tarlalarının kapılarını hasat zamanı öncesinde halka açtı. Çeşitli aktivitelere sahne olan etkinlikler festival havasında geçti. Doğal stüdyo olan lavanta tarlaları mis kokulu mor çiçekler arasında bol bol fotoğraf çekilenlerin mekanı oldu. Edirne'de din, tarih ve gastronomiden sonra lavanta agro turizmi bölgede faaliyet gösteren turizm şirketlerini de harekete geçirdi. Frimalar hazırladıkları broşürlerle kente binlerce yerli turist taşıdı. 'TRAKYA'DA 400 DEKAR LAVANTA EKİLDİ' Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Müdürü Adnan Tülek, 6 yıl önce 10 dekarla başladıkları lavanta ekiminin şu an 400 dekara ulaştığını söyledi. Trakya'da lavanta ekiminin önümüzdeki yıl bin dekara çıkarılacağını ifade eden Tülek, "Bundan 6 yıl önce ben ve ekibim Bulgaristan'a giderek lavanta ekimi için bitkiyi incelemeye gittik. Burada yaptığımız çalışma sonunda Edirne'deki enstitümüze ait araziye lavanta çeşitleri ekimi yaptık. 10 dekar ekimle başladığımız lavanta yaptığımız çalışmalar sonucunda şu an Trakya genelinde 400 dekarı buldu. Önümüzdeki yıl bu rakamın bin dekarın üzerinde olmasını bekliyoruz" dedi. 'AMACIMIZ LAVANTA KÖYÜ OLUŞTURMAK' Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile lavanta turizmi üzerinde 2 yıldır çalışma yaptıklarını belirterek, "Edirne Lavanta Tarla Günleri geçen yıl çok ilgi görmesi ve 10 binlerce insanın tarlaları ziyaret etmesiyle programlarımızı bu yıl biraz daha dolu yaptık. Asıl amacımız bir lavanta köyü oluşturmak. Tarımsal araştırmanın amacı da verimsiz topraklara lavanta ekimini yaygınlaştırıp çiftçinin gelirini artırmak" dedi. 50 BİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ Edirne'de düzenlenen Lavanta Tarla Günleri turizmi canlandırırken esnafın da yüzünü güldürdü. Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın açılışını yaptığı Lavanta Tarla Günleri'nde mor tarlaları 50 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği belirtildi.