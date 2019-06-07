(Görüntülü) Edirne'de bayram dönüşü trafik yoğunluğu
RAMAZAN Bayramı için gittikleri memleketlerinden ve tatilden erken dönenler, Edirne'nin Keşan ilçesinde yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı tatili sonrası trafiğe takılmamak için erken dönmeyi tercih eden tatilciler, Keşan'dan İstanbul'a...
07 Haziran 2019 Cuma 15:44
RAMAZAN Bayramı için gittikleri memleketlerinden ve tatilden erken dönenler, Edirne'nin Keşan ilçesinde yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı tatili sonrası trafiğe takılmamak için erken dönmeyi tercih eden tatilciler, Keşan'dan İstanbul'a yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Özellikle Saros Körfezi'ndeki tatil beldeleri, Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı ve Çanakkale'den gelerek, İstanbul yönüne gidenler, ışıklı kavşaklarda yoğunluk oluşturdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik bürosu ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, oluşan yoğunluk nedeniyle tedbirlerini artırdı. Sürücüler, olası kazalarda trafiğin aksamaması için polis ekipleri tarafından ve yol üzerindeki tabelalarla uyarılıyor. Trafik yoğunluğunun hafta sonu artırması bekleniyor.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.