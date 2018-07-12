(Görüntülü) Ece Seçkin konserinde Drone şov

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), () ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ece Seçkin'in konseri öncesinde gerçekleştirilen drone şovu büyük ilgi gördü.Manavgat'ın Kızılağaç turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde Ece Seçkin konser verdi. Yüzlerce tatilcinin izlediği konser öncesinde 20 drone kullanılarak yapılan gösteri sunuldu. Sürü teknolojisine sahip yazılımla aynı anda bütün dronelar yerden yaklaşık 40 metre havalanarak çeşitli şekiller oluşturdu. Tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği ve her saniyesini cep telefonlarıyla kayıt altına aldığı gösterinin sonunda droneların havada ay yıldızı oluşturmaları alkışlandı.Drone gösterisinin ardından sahneye çıkan Ece Seçkin, 90 dakika boyunca söylediği birbirinden güzel parçalarla tatilcilere keyifli anlar yaşattı. Zaman zaman izleyenlerin isteklerini de söyleyen Ece Seçkin, büyük alkış aldı. Drone gösterisini gerçekleştiren firmanın iletişim sorumlusu Tarkan Aydınonat, Türkiye'de ilk defa senkronize sürü teknolojisiyle geliştirilmiş özel yazılımlı dronelara aynı anda komut vererek çeşitli gösteriler sunduklarını belirtti. Türkiye'de ilk defa böyle bir gösteri gerçekleştirildiğini aktaran Aydınonat, "Biz 20 dronedan, 100, hatta 1000'e kadar gösteri sunabiliyoruz. Dronelarla yapılan gösteriler yakında havai fişek gösterilerinin yerini alacak. Çünkü dronelar havai fişekler gibi doğaya ve çevreye rahatsızlık vermiyor" dedi.