(Görüntülü) (Düzelterek yeniden) SATIN ALMAK İSTEDİĞİ DAİREYİ İNCELERKEN BALKONDAN DÜŞTÜ
26 Nisan 2019 Cuma 11:28
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