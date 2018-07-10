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(Görüntülü) Düzce'de derede balık ölümleri

DÜZCE kent merkezinden geçen Asar Deresi'nde çok sayıda balık ölümü endişe yarattı. Derede bazı bölümlerde suyun yüzeyinin köpüklendiği görüldü. Düzce'nin ortasından geçen Asar Deresi'nde balık ölümleri yaşandı. Derede bazı...

DÜZCE kent merkezinden geçen Asar Deresi'nde çok sayıda balık ölümü endişe yarattı. Derede bazı bölümlerde suyun yüzeyinin köpüklendiği görüldü.

Düzce'nin ortasından geçen Asar Deresi'nde balık ölümleri yaşandı. Derede bazı bölümlerde suyun yüzeyinin köpüklenmesi dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ölü balıkları toplamaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise yaşanan duruma tepki gösterdi. Asar Deresi'nde 20 yıldır balık tuttuğunu söyleyen Burhan Gömleksiz, "Bugüne kadar böyle bir şey görülmedi. Bu bir katliamdır. Bunu yapanlar canidir. İnsan olanlar bunu yapmaz. Bu kadar balığın ölümüne sebep olmak insanlık dışıdır. Ben yaklaşık 20 yıldır burada balık tutuyorum, ilk kez böyle bir şey gördüm. Toplu halde katliam yapılmış. Ufak bir köpük de geliyor. Bunu yapanlar cezasız kalmamalıdır. Yetkililerin bunu yapanı bulup, cezalarını vermelerini istiyoruz. Bir balık diyerek geçmemek lazım" dedi.

Balık ölümleri ile ilgili olarak vatandaşların, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne haber verdikleri, ancak yetkililerin henüz dereden ve balıklardan da numune almadığı öğrenildi.

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