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(Görüntülü) Düşürdüğü bayrağı kaldırıp öperek alına götüren öğrenci takdir topladı

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin 98'nci yıl dönümü nedeniyle 8 ilden 10 öğrenci bir araya gelerek Cevizdere Şehitliğinde İstiklal marşı okudu. Öğrencilerden biri düşürdüğü bayrağı kaldırdıktan...

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin 98'nci yıl dönümü nedeniyle 8 ilden 10 öğrenci bir araya gelerek Cevizdere Şehitliğinde İstiklal marşı okudu. Öğrencilerden biri düşürdüğü bayrağı kaldırdıktan sonra 3 kez öperek anlına götürmesi herkesin takdirini topladı. İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin 98'nci yıl dönümü nedeniyle, Kütahya'nın yanı sıra Kocaeli, Van, İstanbul, Çorum, Aksaray, Denizli ve Ordu'dan gelen ilkokul 3'ncü sınıf öğrencileri Kütahya'nın Emet ilçesinde toplandı. Gazi Emet İlkokulu öğretmenlerinden Esin Sarıkaya yönetiminde üzerlerinde Türk bayrağı bulunan tişörtler diyen öğrenciler Cevizdere Şehitliğinde İstiklal Marşı okudu. Öğrencilerden Batuhan Karaosmanoğlu, marş okunduğu sırada cebinden çıkardığı Türk bayrağını düşürdü. Hemen bayrağı yerden kaldıran Karaosmanoğlu 3 kez öperek alnına götürdü. Öğrencinin bu davranışı öğretmenler, diğer öğrenciler ve veliler arasında takdirle karşılandı. Bu anların yaşandığı video sosyal medyada kıs sürede paylaşılarak yayıldı.

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