(Görüntülü) Düşen uçakta ölen Ataberk, pilot üniforması ile uğurlandı

Mehmet YİRUN /ÇORLU(Tekirdağ),() - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, eğitim uçuşu için bindiği tek motorlu Cessna tipi uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen(21), son yolculuğuna tabutunun üzerine pilot üniforması konularak, uğurlandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün eğitim için havalanan tek motorlu Cessna tipi 'TC-DBO' tescilli uçak, kalkıştan hemen sonra, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Kazada, pilot Levent Arslan olay yerinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürvekili Devrim Gün ise kazadan yaralı kurtuldu. Ataberk Gökmen'in cenazesi Antalya'da yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak, uçakla İstanbul'a oradan da memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürüldü. Ataberk için önce Çorlu Reşadiye Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Ardından da Merkez Garaj Camisi'nde tören düzenlendi. Tabutu üzerine pilot üniforması konulan ve yakınları ile arkadaşlarının gözyaşları döktüğü Ataberk Gökmen, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. BABASI ACI HABERİ İNTERNETTEN ÖĞRENMİŞ Ataberk Gökmen'in ölümünü, babası Ahmet Gökmen'in internet sitelerinde yer alan haberlerden tesadüfen öğrendiği ortaya çıktı. Oğlunu acı kazadan bir gün önce Antalya'daki eğitim uçuşuna gitmesi için İstanbul Havaalanı'na götürdüğü öğrenilen baba Gökmen, oğlunun en büyük hayalinin iyi bir pilot olmak olduğunu söyledi.