Ramazan EĞRİ -Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () ÇEKMEKÖY'de düşen, 4 askerin şehit olduğu helikopter, olay yerinde kaza kırım ekibinin incelemelerin ardından askeri kışlaya götürülmüştü. Sabah 10.00 sıralarında Samandıra’daki kışlada Afet Koordinasyon Merkezi’ne ait TIR'a yüklenen helikopterin enkazı, detaylı inceleme için Ankara’ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Enkaz yüklü TIR'a bir polis aracı da eşlik etti.
(Görüntülü) Düşen helikopterin enkazı Ankara'ya götürülüyor
Ramazan EĞRİ -Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () ÇEKMEKÖY'de düşen, 4 askerin şehit olduğu helikopter, olay yerinde kaza kırım ekibinin incelemelerin ardından askeri kışlaya götürülmüştü. Sabah 10.00 sıralarında Samandıra’daki...
13 Şubat 2019 Çarşamba 11:56
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