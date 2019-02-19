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(Görüntülü) Duşa kabinde 45 kilo eroin bulundu

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi'nde bir evin banyosunda bulunan duşa kabinde 2 çanta içerisinde 45 kilo eroin ele geçirildi. Baskında 1 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi...

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi'nde bir evin banyosunda bulunan duşa kabinde 2 çanta içerisinde 45 kilo eroin ele geçirildi. Baskında 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldığı ihbar üzerine İpekyolu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokak üzerinde bulunan bir evde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Lisa' ile yapılan detaylı aramalarda, evin banyosunun içinde bulunan duşa kabinde 2 çanta içerisine ve asma tavana zulalanmış 86 paket halinde 45 kilo eroin ele geçirdi. Baskında 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 

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