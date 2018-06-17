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(Görüntülü) Durağan'ı sağanak vurdu, hastaneyi su bastı

Emin ADIGÜZEL/DURAĞAN(Sinop), () - SİNOP'un Durağan ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İlçe Devlet Hastanesi'nde su baskını meydana gelirken, caddeler dereye döndü.  Durağan ilçesinde bugün yaklaşık 1,5...

Emin ADIGÜZEL/DURAĞAN(Sinop), () - SİNOP'un Durağan ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İlçe Devlet Hastanesi'nde su baskını meydana gelirken, caddeler dereye döndü. 

Durağan ilçesinde bugün yaklaşık 1,5 saat süren sağanak ilçe merkezinde su baskınlarına neden oldu. Bazı ev ve işyerinin giriş katlarını su basarken, ilçe devlet hastanesi de zarar gördü. Giriş katına yağmur suları dolan hastanede su tahliye işlemi yapıldı. Yeni yapılan hastane binasının geçen 7 Haziran'da Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın katılımıyla açılışının yapıldığı belirtildi. Ayrıca yağmur sonrasında caddeler su birikintileri ile dereye döndü. Candar ve Sarılar köylerini birbirine bağlayan grup yolunda sel nedeniyle hasar meydana geldi. Yolun bazı bölümleri trafiğe kapandı. 

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