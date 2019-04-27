(Görüntülü) 'Dur' ihtarına uymayan cip sürücüsü otomobile çarptı: 6 yaralı
27 Nisan 2019 Cumartesi 17:45
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