(Görüntülü) Dünyanın en iyi üçüncü okuluna giren Selin, eğitimi için destek bekliyor

Enver Fatih TIKIR- Semih ŞAHİN/BURSA,() - BURSA Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı 2'nci sınıf öğrencisi Selin Algöz, dünyanın en iyi 3'üncü müzik okulu olarak bilinen Manhattan School of Music'i yüzde 70 burs ile kazandı. Anne ve babası devlet memuru olan Selin, eğitimi için geriye kalan yüzde 30'luk kısmı ve barınma, sigorta, yemek gibi temel ihtiyaçları için yıllık 300 bin liraya ihtiyaç duyuyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı 2'nci sınıf öğrencisi Selin Algöz, başta keman olmak üzere gösterdiği başarılarla dünyaca ünlü sanatçıların ilgisini çekti. Selin bu başarıları sayesinde dünyanın en iyi 3'üncü müzik okulu olan Manhattan School of Music'i, 3 bin kişinin katıldığı sınavda ilk 10 kişinin arasına girerek kazandı. Yüzde 70 eğitim bursu ile okulu kazanan Algöz, bu okuldan yetişip dünya çapında tanınan sanatçılardan olmak için ilk adımı attı. Anne ve babası Bursa'da devlet memuru olarak çalışan Algöz, eğitiminin devamı için geriye kalan yüzde 30'luk eğitim ücreti kısmı ile barınma, sigorta, yemek gibi temel ihtiyaçları için yıllık 300 bin liraya ihtiyaç duyuyor. Algöz, Manhattan School of Music'teki eğitiminin devam etmesi için destekçiler bulamadığı takdirde eğitimini tamamlayamadan Türkiye'ye dönecek. Küçüklüğünden beri sanata hep ilgisi olduğunu söyleyen Selin Algöz, "Ailemizde dedemin babası dışında müzisyen olmamış. Dedemin babası da Türk Halk Müziği bestecisi ve keman sanatçısıymış. Ben de ailemizde ikinci bir müzisyen neden olmasın dedim ve 11 yaşında Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Keman Bölümü'ne başladım. Şu ana kadar olan eğitim hayatımda güzel deneyimler edindiğime inanıyorum. Türkiye Gençlik Flarmoni Orkestrasıyla birlikte Avrupa'nın bir çok ülkesinde çok değerli konser salonlarında orkestranın bir üyesi olarak konserler verdim. Yurt içinde ve yurdışında bir çok ustalık sınıflarına katılarak dünyanın önde gelen isimleriyle çalıştım. Yurtdışındaki bazı festivallerden davetler aldım. Hayattaki en büyük mucize küçükken iyi bir öğretmene rastlamaktır derler. Ben bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi. 'MÜZİKSEVERLERİN YARDIMINI BEKLİYORUM' Manhattan Of School'da okumanın kendisinin en büyük hayali olduğunu belirten Selin Algöz, "Bu sene okula kabul edildim. Okul güzel miktarda bir burs verdi. Bunun için çok mutluyum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Başarımı ısrarcı olmakta yakaladım. Israrcı, istikrarlı ve disiplinli olmanın başarıyı getirdiğine inanıyorum. Kabul aldığım Manhattan Of School dünyanın en iyi müzik okullarından birisidir. Öğrenci almakta çok seçici davranan bir okuldur. Amerika'daki en iyi okullar sıralamasında ilk 3'te bulunuyor. Her yıl 3 binin üzerinde başvuru alan bu okul yaklaşık 70 öğrenci kabul ediyor. Bu 70 kişiden de çok az kişiye yüksek miktarda burs verir. Okul bana yüzde 70 oranında eğitim bursu verdi. Bu çok gurur verici. Fakat geriye kalan yüzde 30'luk kısmı ve barınma, kitap, zorunlu kılınan dil kursu, sigorta, yemekhane gibi ücretleri devlet memuru olan annem ve babamın ödeyebilmesi mümkün değil. Prestijli bir okulda eğitim almak diğer okullara göre daha pahalı oluyor. Dünya çapındaki bu okulda bir Türk genci olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve orada öğrenci olarak kalmayı çok istiyorum. Değerli müzik severlerin ve değerli büyüklerimin bu konuda destek ve yardımlarını bekliyorum" dedi. ‘SELİN MEZUN OLDUĞUNDAN BAYRAĞIMIZI GURURLA TEMSİL EDECEK’ Okulu kazanan her öğrenciye kol kanat gerdiklerini söyleyen Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. İsmail Göğüş de "Bu öğrencilerin içerisinde bazıları fazlaca sivriliyorlar. Onlara kanadınız biraz daha büyük olmak zorunda oluyor. Selin de bunlardan birisi. Selin bize geldiğinde henüz küçük bir çocuktu. Hocalarına soruyorsunuz, hepsinde başarılı olduğu belli olmaya başlıyor. Sonra her çocukta olduğu gibi o çocuğun da gelişmesini adım adım takip etmeye başlıyoruz. Önce sivriliyor, sonra gittiği her yerde her sınavı kazanmaya başlıyor, resitallerinin çok güzel olduğunu görüyoruz. Daha sonra senfoni orkestralarından davetler almaya başlıyor. Selin, bu başarılarının ardından bir gün geldi dedi ki, 'Ben artık yurt dışına gitmeye, Amerika'ya gitmek istiyorum.' Hocaları bu fikri destekledi, ailesi de ellerinden geleni yapacağını söyledi. Tabi biz de okul olarak elimizi taşın altına soktuk. Selin, o okuldan mezun olduğunda bayrağımızı gururla taşıyacak bir kızımız. Biz bütün duyarlı vatandaşları destek olmaya davet ediyoruz" dedi. BABA ALGÖZ, KIZININ GERİ DÖNMEMESİ İÇİN YARDIM İSTİYOR Kızı Selin ile her zaman gurur duyduğunu belirten baba Muzaffer Algöz, "Selin her zaman azimli, başarılı, kararlı bir çocuk olarak kendisini gösterdi. Küçük yaşta Uludağ Üniversitesi'nde keman eğitimleri almaya başladı. Gösterdiği başarılar sayesinde şu anda Amerika'da. Bu yıl girdiği Manhattan School Of Music'in sınavında başarılı bir performans göstererek yüzde 70'lik eğitim bursu kazandı. Bu sınavda 3 bin öğrencinin arasında ilk 10'a girdi. Bu okul, Selin'in küçüklüğünden beri hayaliydi. Kızımızın bu hayaline ulaşması anne baba olarak bizi çok mutlu etti. Ancak, okulun geriye kalan yüzde 30'luk eğitim ödemesi ve temel yaşam giderlerini devlet memuru olarak karşılama imkanımız ne yazık ki yok. Bir baba olarak ben kızımın bu başarısını devam ettirebilmesini yürekten istiyorum. Bu konuda vatandaşlardan, sanat severlerden ve yetkililerden destek bekliyoruz. Kızımın eğitim alamadan geri dönmesini istemiyorum. Bu başarıyı devam ettirerek orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine tam inanıyorum. Bir baba olarak bu konuda yetememenin verdiği baskı ve stresi üzerimde hissediyorum" dedi. 'SELİN, GELECEĞİN SUNA KAN'I' Selin ile keman eğitimine 8 yaşında başladığını belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi Seda Gülten ise "2 yıl süren yarı zamanlı çalışmanın ardından başarı gösterince tam zamanlı olarak devam etmeye hak kazandı. İlk olarak ortaokul döneminin sonlarına doğru ciddi bir çıkış gösterdi. Albert Markov'un Bursa Senfoniye konsere geldiği bir anda mutlaka Selin'i dinlemesi gerektiğini düşündüm. Çünkü Baba Markov'un çok güçlü olduğunu, başarılı bir pedagog olduğunu biliyordum. Bir kayıt yapıp Baba Markov'a yollamamız Selin'e Amerika yolunu açtı. Manhattan School Of Music'in sınavlarında bu sene 3 bin kişinin arasında ilk 10'a girerek büyük bir başarı gösterdi. Kendi alanında da en yüksek oran olan yüzde 70'lik eğitim bursu kazandı. Ancak barınma, beslenme, kitap ve diğer yaşam giderleri kalan yüzde 30'luk ödemenin üstüne eklenince 300 bin lira gibi bir rakama ihtiyaç duyuyoruz. Selin desteklendiği takdirde Türkiye'nin gururu olacaktır. Belki bir Suna Kan, belki bir Ayla Erduran yetişecek" dedi.