(Görüntülü) Dünyanın en iyi 50 öğretmen listesindeki Türk ve ABD'li iki öğretmen buluştu

Hüseyin KALAY/AYVACIK (Samsun), () - HİNT asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı'nın 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nce geçen yıl dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasında gösterilen Samsunlu Nurten Akkuş’u, aynı vakıf tarafından ilk 50 arasında gösterilen Amerikalı öğretmen Akash Patel ziyaret etti. Türkiye’ye ilk kez gelen Patel, Ayvacık Anaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulu Müdürü, 11 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, Hint asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı'nın 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nce 2018 yılı için seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer aldı. Akkuş, yapılan değerlendirme ile dünyanın en iyi 10 öğretmen listesinde yer aldı. Başarısı ile dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen olan Akkuş'u aynı yarışmada en iyi 50 öğretmen arasına giren Amerikalı İspanyolca öğretmeni Akash Patel, ziyaret etti. Türkiye'deki eğitim ortamını görmek ve arkadaşını ziyaret etmek için Samsun’a gelen Patel, Ayvacık Anaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Nurten öğretmeni merak ettiği için Türkiye’ye gelme karar verdiğini söyleyen Patel, "Bir dil ile dünyanın her yerinde iletişim kurabilmenin ne kadar kolay olduğunu ve imkanlı olduğunu göstermek istedim. Gelmeden önce sosyal medya ile Nurten öğretmenle irtibata geçtim. Nurten öğretmen de bana 'Kesinlikle Samsun’a gel, okullarımız gör, ziyaret et' dedi. Ben de bu yüzden buradayım. Samsun’u ve Türkiye’yi çok sevdim. Türkiye’ye mutlaka tekrar gelmek istiyorum" dedi. Kendisine mesaj attığında çok sevindiğini dile getiren Nurten Akkuş da "Katıldığım yarışmada birçok ülkeden öğretmen vardı. Oradayken bir anda farklı bir dünyanın içine girmiş gibi oldum. Farklı kültür ve öğretmenleri tanıma fırsatına sahip oldum. Biz oradaki öğretmenlerimizle sadece orada değil sonrasında da sürekli irtibat halinde oluyoruz. Kendisi bana mesaj atıp tatilde İstanbul’a gelmek istediğinin dile getirdi ve beni de ziyaret etmek istediğini söyledi. Bende onu Samsun’a davet ettim. Buraya gelmesi benim için büyük bir mutluluk. Birlikte çok güzel etkinlikler yapacağız" diye konuştu.