(Görüntülü) Dünyanın dört bir yanından heliski heyecanı için geldiler

TÜRKİYE'de sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı için dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 250 macera tutukunu, zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşadı. Dünyada Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan, Türkiye'de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yıl da sürdü. Başta İtalya, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, ABD ve Rusya olmak üzere farklı ülkelerden 250 dolayında sporcu, Kaçkarlar'da kayak yaptı. Şubat ayı başından itibaren Kaçkarlar'a gelen sporcular, kişi başı haftalık 9 bin euro'yu bulan ücret ödeyerek zorlu ve dik yamaçlarda adrenalin dolu anlar yaşadı. 2 helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere indi. Helikopterle tekrar zirveye bırakılan kayakçılar, gün boyu zorlu ve dik yamaçlardan kaydı. Gelecek hafta sona erecek heliski sırasında kayda alınan görüntüler nefes kesti. Kaçkar Dağları'na son 10 yılda heliski için aralarında Fransa, Almanya, İsveç, İspanya, İsviçre, Kanada, ABD ve Rusya'nın da bulunduğu ülkelerden 3 bin 500'e yakın sporcu geldi.