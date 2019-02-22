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(Görüntülü) Dünyanın an yüksek yerleşimlerden Erzurum'da 'Solunum Zirvesi'

900 binden fazla nüfusu 3640 metre rakımda bulunan Bolivya'nın başkenti La Paz'dan sonra dünyanın yüksek rakımda en fazla nüfusun yaşadığı ikinci kent olan Erzurum, 'Solunum Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. 2001 yılında kurulan Atatürk...

900 binden fazla nüfusu 3640 metre rakımda bulunan Bolivya'nın başkenti La Paz'dan sonra dünyanın yüksek rakımda en fazla nüfusun yaşadığı ikinci kent olan Erzurum, 'Solunum Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. 2001 yılında kurulan Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu'nun (ATABAT) 11'ncisini düzenlediği zirveye Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinin tıp fakültelerinde okuyan 500 öğrenci katılacak. 21 öğrenci oturumu konusunda 6 uzman profesörün katılacağı panel ve poster sunumları yapılacak.
Danışmanlığını Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Akgün'ün yaptığı ATABAT, 1893 rakımlı Erzurum'da 'Solunum Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. 23 Ocak'ta başlayacak zirvede akciğer hastalıklarıyla ilgili bilimsel gelişmeleri içeren sunumlar yapılırken, alanında uzman akademisyenlerin katılacağı oturumlarda başta akciğer nakli olmak üzere, tütün kontrolü ve kronik hastalıklarla ilgili yapılan çalışmalar masaya yatırılacak. ATABAT'ın Türkiye'nin zirvesi olarak bilinen Erzurum'da 'Solunum Zirvesi'ni organize ettiğini belirten Prof. Dr. Metin Akgün, Bilindiği gibi Erzurum dünya ölçeğinde rakım olarak en yüksekte kurulan en fazla nüfusa sahip olan Bolivya'nın başkenti La Paz'dan sonda ikinci şehir. Bir de solunum sistemiyle ilgili hastalıklar Dünya Sağlık Örgütü bulaşıcı olmayan hastalıklar kategorisinde sınıflandırdı. Bu hastalıkların her geçen gün sıklığı artıyor. Artan hava kirliliği, sigara kullanımı gibi etkiler, kronik hastalıklar, astım, ülkemize özgü biur takım hastalıklar var. Meslek hastalıkları arttığı için solunum temasını seçmiş bulunuyonruz. 3 gün sürecek zirveye ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerden tıp fakültesi öğrencileri ile konusunda yetkin hocalarımız katılacak diye konuştu.
ATABAT Başkanı ve Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Furkan Çelik, 11'ncisini düzenledikleri zirveye katılımın çok yüksek olacağını bildirdi. Kongerenin başkanlığını yapan Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Selin Sena Elmalı, solunum zirvesini 40 öğrenciyle birlikte 8 aylık bir sürede hazırladıklarını söyledi. Elmalı, amaçlarının bilimsel çalışmaların yanısıra öğrencilere sunum yapma, araştırma becerileri kazandırmak olduğunu belirtti.
ATABAT Bilimsel Ekip Koordinatörü stajer Dr. Furkan Sürel, zirvede 21 öğrenci, 6 akademisyen sunumu olacağını bildirdi. Süral, tıp fakültesi öğrencilerinin solunum konusunda 20 ayrı poster sunacağını da kaydetti. Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Bozkurt, zirvede sadece bilimsel konuların yeralmayacağını sosyal aktivitelere de yer vereceklerini söyledi. Bozkurt, ilk iki gün bilimsel toplantılara katılacak öğrenci ve akademisyenleri 3'üncü gün Palandöken Kayak Merkezi'ne götüreceklerini ve kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdireceklerini anlattı.

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