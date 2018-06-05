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(Görüntülü) Dünya Çevre Günü’nde çevreci öğrenciler ödüllendirildi

İSTANBUL,()-KAĞITHANE Belediyesi, Dünya Çevre Günü’nde mavi kapak toplama, Kağıt Toplama ve atık yağ alanında düzenlenen geri dönüşüm yarışmasında dereceye giren çevreci öğrencilere ödüllerini verdi. Hasbahçe Mesire alanında...

İSTANBUL,()-KAĞITHANE Belediyesi, Dünya Çevre Günü’nde mavi kapak toplama, Kağıt Toplama ve atık yağ alanında düzenlenen geri dönüşüm yarışmasında dereceye giren çevreci öğrencilere ödüllerini verdi. Hasbahçe Mesire alanında gerçekleştirilen Dünya Çevre Günü etkinliğinde bisikletlerini alan çevreci öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Kağıthane Belediyesi geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak ve çevreye karşı duyarlılık sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Belediye bu kapsamda Hasbahçe Mesire alanında Dünya Çevre Günü’nde bir etkinlik düzenledi. A4 Sanat Müzik grubunun müzik dinletisiyle başlayan programda Fındıklı İlkokulu öğrencileri çevre konulu şiirlerini seslendirdi. Ardından A4 Sanat Tiyatro grubu “ Ödül Veren Çevreci Kutu” adlı bir skeç sergiledi. Keyifli anların yaşandığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Ardından “Mavi kapak Toplama, Kağıt Toplama ve Atık Yağ "alanında geri dönüşüme katkı sağlamak için düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yarışmada ödül alan 10 yaşındaki Zeynep Naz Ertürk,” Gültepe İmam hatip Ortaokulu’ndan geliyorum. Kağıt toplamada birinci oldum. Bana hediye olarak bisiklet verdiler. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç,” 14 yıldan bu yana çocuklarımıza hem çevre eğitimleri veriyoruz ve hem de uygulamasını yapıyoruz. Uygulamayı yapan ve en başarılı olan çocuklarımıza ödüllerini takdim ettik. Çocuklarımız hayat boyu bu alışkanlıklarını sürdürsünler istiyoruz. Tertemiz, pırıl pırıl bir çevre olsun. Sıfır atık anlayışıyla kullandığımız tüm eşyaları bir daha değerlendirelim istiyoruz. Hem uyguluyoruz hem de çocuklarımıza böyle güzel alışkanlıklar edindiriyoruz” şeklinde konuştu.

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