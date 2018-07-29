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(Görüntülü) Düğünlerine belediye otobüsü ile gittiler

Emre KOLTUK/TRABZON, () - TRABZON'da gazeteci Aleyna Bayram ile meslektaşı Miraç Keskin, plajda düzenlenen düğünle evlendi. Çift düğünlerine, birlikteliklerinde kavga ettikten sonra barıştıkları duraktan belediye otobüsüne binerek...

Emre KOLTUK/TRABZON, () - TRABZON'da gazeteci Aleyna Bayram ile meslektaşı Miraç Keskin, plajda düzenlenen düğünle evlendi. Çift düğünlerine, birlikteliklerinde kavga ettikten sonra barıştıkları duraktan belediye otobüsüne binerek gitti. Otobüsteki yolcular, ilgi gösterdikleri çifte mutluluklar diledi. Aleyna Bayram, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi'nde görevli Miraç Keskin ile hayatını birleştirdi. Genç çift, düğün arabası olarak da belediye otobüsünü tercih etti. Akşam saatlerinde Atapark'ta bulunan otobüs durağına gelinlik ve damatlıkla gelen çift, düğün salonuna gidecekleri otobüsü beklemeye başladı. Durakta gelinlik ve damatlıkla otobüs bekleyen çifti görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bu anları fotoğrafladı. Beşirli- Kaşüstü güzergahında hizmet veren otobüse binen çift, biletini okutup otobüsteki yerlerini aldı. Yolcular tarafından alkışlarla karşılanan çift, trafikte kendilerini izleyen meraklı vatandaşlara el sallayarak tebrikleri kabul etti. 'İNSANLARI MUTLU ETTİK' Otobüs durağının kendileri için ayrı bir önemi olduğunu belirten damat Miraç Keskin, "O durağın bizim için ayrı bir önemi vardı. Biz ne zaman kavga etsek, tartışsak hep o otobüs durağında barışıyorduk. Biz de dedik ki: bu mutlu günümüzde neden orada olmuyoruz. O otobüs durağı bizim ailemizin bir parçası oldu. Oradan otobüse bindik, insanlar da çok keyif aldılar, eğlendiler, insanların yüzüne bir gülümseme kattık. Belki de şu an evlerinde bizden bahsediyorlar. İnsanları mutlu ettik, bu çok güzel bir şey bizim için" dedi. Aleyna Bayram ise insanları bu organizasyona dahil etmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Biz her kavgamızın ardından o durakta barışıyorduk. Güzel oldu, bu mutlu günümüzde özel bir şey yapabilmek bizim için çok güzel" diye konuştu. Düğüne belediye otobüsüyle gelen çift, daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun kıydığı nikâhla dünya evine girdi.

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