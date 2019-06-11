(Görüntülü) Düğün sezonu açıldı, mobilyacılar siparişleri yetiştirmeye çalışıyor

BİTLİS'te düğün sezonunun açılmasıyla birlikte mobilya üreticileri siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Mobilya üreticisi Yunus Sıpor, gelen siparişleri karşılamak için 15 kişilik ekiple çalışma yürüttüklerini söyledi.



Yaz mevsimine girerken düğün sezonunun açılmasıyla sektörde gözle görülür bir hareketlilik yaşandığını belirten mobilya üreticisi Yunus Sıpor, gelen siparişleri karşılamak için 15 kişilik ekiple çalışma yürüttüklerini belirtti. Aile boyu bu işle uğraştıklarını anlatan Sıpor, "Hepimiz mobilyacıyız. Yanımızda çalışanlar amcam, abim ve kardeşlerim. Uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Babam marangozluktan gelme. Sonrasında mobilyaya daha çok ağırlık verdik. Her türlü mobilya ve döşeme imalatı yapıyoruz. Ağırlıklı olarak yatak odası, vestiyer televizyon ünitesi, mutfak dolapları yapıyoruz. Düğün bizim için olmazsa olmazlardandır. Bu sene sezon daha yeni başlamasına rağmen 10-15 oda takımı hazırladık. Biz kesinlikle birinci kalite malzemeye önem veriyoruz. Bu yüzden müşterilerimiz bizden hep memnun kalmıştır. Piyasadaki hazır malzemeler sunta üzerine yapılıyor. Biz, tamamen birinci kalite MDF kullandığımız için genellikle düğün yapanlar el emeği yapan mobilyacıları seçerler. Bir yatak odası takımı 6-7 bin civarındadır. Tabi seçeneklere göre bu fiyatlar değişebiliyor" dedi.



4 yıl önce Malatya İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümünden mezun olduğunu, ancak girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) istediği puanı alamayınca baba mesleği olan mobilya üreticiliğine başladığını söyleyen Sıpor, "Sınavla atanamayınca ben de baba mesleği olan bu işe kendimi verdim. Yaz tatillerinde hep burada çalışırdım. Taleplere göre ve farklı tasarım isteyen müşterilere yönelik ufak dokunuşlarla daha hareketli ürünler ortaya çıkıyor" diye konuştu.