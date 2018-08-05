 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

(Görüntülü) Düğün öncesi gelinliğiyle şehit babasının mezarında dua etti

MARDİN'in Derik ilçesinde şehit olan polis memuru Orhan Ayan'ın (42) kızı Büşra Ayan, memleketi Burdur'da evlendi. Polis memuru Enes Aslan ile hayatını birleştiren Büşra Ayan, gelinliğiyle babasının mezarı başında dua etti. Konya...

MARDİN'in Derik ilçesinde şehit olan polis memuru Orhan Ayan'ın (42) kızı Büşra Ayan, memleketi Burdur'da evlendi. Polis memuru Enes Aslan ile hayatını birleştiren Büşra Ayan, gelinliğiyle babasının mezarı başında dua etti.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevliyken 2012 yılında Mardin'in Derik ilçesine geçici görevle gönderilen Orhan Ayan, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit oldu. Orhan Ayan'ın cenazesi Burdur'da toprağa verildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenci olan Orhan Ayan'ın kızı Büşra Ayan, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Enes Aslan ile dünya evine girdi. Geçen yıl Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ın nişan yüzüklerini taktığı genç çift için Burdur'da düğün töreni yapıldı.

Gelinliğini giyen Büşra Ayan, eşi Enes Aslan'la düğün öncesi Azizeye Köyü Mezarlığı'na giderek babasının mezarını ziyaret etti. Dua eden genç çift, Orhan Ayan'ın mezarına Türk bayrağı astı, helallik istedi.

TÜRK BAYRAKLARI İLE MUHTEŞEM DÜĞÜN

Düğün töreninde ise damat Enes Aslan meslektaşlarının açtığı Türk bayrakları eşliğinde sahneye çıktı. Gelinin de sahneye gelmesiyle çift zeybek oynadı. Enes Aslan, Türk bayrağını öperek eşine verdi. Büşra Ayan bayrağı öperek aldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar