(Görüntülü) Düğün dönüşü bindiği trende ölen Özcan Cesur, toprağa verildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, dün yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Özcan Cesur'un (47) cenazesi, memleketi Muratlı ilçesinde toprağa verildi.



Akrabasının düğünü için Muratlı'da bulunan, evli ve 2 çocuk sahibi Özcan Cesur, düğün sonrası Çorlu'ya dönmek üzere 12703 No’lu yolcu trenine bindi. Cesur, trenin 5 vagonunun, raydan çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Muratlı Devlet Hastanesi morgundan ailesi tarafından alınan Cesur'un cenazesi, İnanlı Mahallesi Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Cesur ailesinin yanı sıra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile çok sayıda kişi katıldı.



Aile fertleri, taziyeleri kabul ederken, Cesur'un oğlu ile ağabeyinin cami avlusunda ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Özcan Cesur'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından İnanlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.