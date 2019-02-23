(Görüntülü) Düdenler bölgesi trafiğe kapatıldı

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde yağış sonrası düdenlerin oluştuğu bölgedeki karayolu, çökme riskine karşı kapatıldı. Vatandaşların fotoğraf çekmek için bölgeye akın ettiğini belirten mahalle sakini Hasan Coşkun, Bu iş o kadar abartıldı ki, gelin ve damat dış çekim için düdenlere geliyordu. Kimseye birşey olmadan yol kapatıldı dedi.

İzmir'de geçen ay üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. En fazla yağış düşen bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ise ilginç görüntü oluşturdu. Düden olarak bilinen bu oluşum herkesin ilgisini çekti. Arazide yeraltına akan suyun azalmasıyla, bölgede yeni düdenler oluştu. Şelaleyi andıran görüntüyü görmek için vatandaşlar çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etti, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Daha sonra arazideki sular çekildi.

Taş ocaklarının bulunduğu bölgede ağır tonajlı araçların da buradan geçmesi nedeniyle, yolun çökme riskine karşı harekete geçildi. Karayolunun, düdenlerin bulunduğu bölümü, her iki taraftan trafiğe kapatıldı. Yolun kapatılması kararını İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) verdi. Belediye ekipleri karayolunu her iki taftan beton bloklarla kapatırken, bazı kişilerin bunları kaldırarak yoldan geçmeye çalışması üzerine, yol iş makinesiyle kazıldı.

GELİN DAMAT, DIŞ ÇEKİM İÇİN GELDİ

Karakuyu sakinlerinden çiftçi Hasan Coşkun, vatandaşların sürekli fotoğraf çekmek için düdenlerin yakınına kadar indiğini belirterek, Geçen ay aşırı yağışlardan dolayı tarım arazilerinde suların birikmesi sonucu düdenler oluştu. Vatandaşlar sürekli fotoğraf çekmek için buraya akın etti. Bu iş o kadar abartıldı ki, gelin damat dış çekim için düdenlere geliyordu. Aynı zamanda bu yoldan ağır tonajlı araçlar geçiyor. Belediye yolu kapatarak önlem aldı dedi.