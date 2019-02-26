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(Görüntülü) DSP Lideri Aksakal: Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar (2)

SERİK'TE AÇILIŞA KATILDI DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İbradı ve Manavgat ilçelerinin ardından Serik ilçelerinde partisinin seçim ofisi açılışına katıldı. Partisinin Serik Belediye Başkanı Adayı Mehmet Habalı, İlçe Başkanı...

SERİK'TE AÇILIŞA KATILDI DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İbradı ve Manavgat ilçelerinin ardından Serik ilçelerinde partisinin seçim ofisi açılışına katıldı. Partisinin Serik Belediye Başkanı Adayı Mehmet Habalı, İlçe Başkanı Yusuf Öztürk ve partililerle birlikte Belkıs Mahallesi'nden seçim ofisine araç konvoyu eşliğinde gelen Önder Aksakal, açılışta yaptığı konuşmada, "Ülkenin paylaşmaya ihtiyacı var. Bizi 17 senedir yok etmeye çalışan bir uluslararası sistemle mücadele ediyoruz. DSP'yi de, bu ülkeyi de kimse yok edemez. Bu millet 10 bin yıllık bir geçmişe sahip bu topraklarda. Kimse bizi 1000 seneye, 1500 seneye sıkıştırmaya kalkmasın. Türk milleti 10 bin senedir bu toprakların sahibidir. Bu millet var olduğu sürece, hiç kimse bu vatanı ele geçiremez. DSP 33 yıldır kurulu bir parti. 3 defa devleti yönetti. Bu topraklarda gözü olan emperyalist güçlere en büyük dersi Bülent Ecevit vermiştir. Kıbrıs'ta soydaşlarımızı bu zalimlerden kurtaran Bülent Ecevit'tir" dedi. Serik Belediye Başkanı Adayı Mehmet Habalı, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a Serik bıçağı hediye etti. Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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