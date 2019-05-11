(Görüntülü) Dr. Rahmi İncekara’dan ramazanda israf uyarısı

İSTANBUL, () – İstanbul Kent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, ramazan ayında israf etmemeye dikkat çekerek, “ bu ay bereketli bir ay, bize enflasyonun en büyük fazileti israf yapmama noktasında olacaktır. Kaynaklarımızı doğru ve etkin kullanmalıyız” dedi.





İstanbul Kent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, ramazan ekonomisi üzerine açıklama yaptı. İsraf yapmamak konusunda uyarılarda bulunan Dr. İncekara, “En önemli dikkat edeceğimiz nokta, oruçlu ve açken alışveriş yapmamak olmalıdır. Çünkü oruçlu ve açken yaptığımız alışverişlerin bize dönüşü problemli oluyor. Psikolojik olarak gördüğümüz her şeyi almak istiyoruz. Bu süreçte hem israf ediyoruz hem de ekonomik olarak zor durumda kalıyoruz” diye konuştu.





Ramazan ayının bereket ayı olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi İncekara, “Ramazan ayının diğer aylardan en büyük farkı bereketli ve verimli geçmesidir. Bu ayda her yerde şenlik ve tatlı telaş oluyor. Ramazan ekonomisinde de her zaman pozitif bir ilerleme görüyoruz, bize enflasyonun en büyük fazileti israf yapmama noktasında olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı israf etmemeyi ön plana çıkarıyorlar. Enflasyon olgusu karşısında kaynaklarımızı doğru ve etkin kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.





RAMAZAN KOLİSİ ALIŞVERİŞİ





Vatandaşlara ramazan kolisi alırken fiyat karşılaştırması yapmalarını öneren Dr. Rahmi İncekara, “Vatandaşlarımız ramazan kolisi alırken marketlerin hazırladığı kolileri fiyat yönünden karşılaştırmalıdır. Fiyat analizi yaparak, koli seçimine karar versinler. Bu dönemde sağlıksız ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarda görebiliriz. Bu da ticari ahlaka uymayacak bir davranıştır. Ticaret Bakanlığı denetimleri yapıyor ama tüketicilere de görevler düşüyor. Tüketiciler, bir problem gördüğünde, hemen ilgili mercilere ve Tüketici Hakem Heyetleri’ne durumu bildirsinler. Ramazan bütçesi aylık veya günlük olarak da yapılabilir. İhtiyacımız kadar olanı tüketmeliyiz, kalan kısımlarını da paylaşmalıyız” dedi.