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(Görüntülü) Down sendromlu Berkant'ın emniyet müdürü olma hayali gerçekleştirildi

BARTIN'da, down sendromlu Berkant Koşar'ın (17) emniyet müdürü olma hayali gerçekleştirildi. Emniyet müdürünün makam aracıyla okulundan alınan Berkant, polis ekiplerini denetledi. Bartın Umut Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde...

BARTIN'da, down sendromlu Berkant Koşar'ın (17) emniyet müdürü olma hayali gerçekleştirildi. Emniyet müdürünün makam aracıyla okulundan alınan Berkant, polis ekiplerini denetledi. Bartın Umut Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde 1'inci sınıf öğrencisi Berkant Koşar emniyet müdürü olarak makam aracıyla gezme hayalini ailesine iletti. Ailesi durumu Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural'a bildirdi. Ogün Vural ailenin isteği üzerine makam aracını tahsis etti. Berkant'ın, Çaydüzü Mahallesi'nde bulunan okulun önüne emniyet müdürünün makam aracı le gidildi. Berkant makam aracına binerken, bir araç da eskortluk etti. Berkant makam aracıyla Karaçay Mahallesi'ndeki uygulama noktasına götürüldü. Uygulama yapan polis ekiplerini denetleyen Berkant polisleri öperek, kolaylıklar diledi. Oğlunun mutluluğuna ortak olan Anne Semra Koşar, "Oğlum bugün çok mutlu oldu. Emniyet müdürümüze çok teşekkür ederiz. Hep hayaliydi siyah bir arabanın arka koltuğuna oturarak, arkadan da onu ekip arabasıyla takip edilmesiydi. İşte onun hayali bugün gerçek oldu. Biz çok mutlu olduk. Ve Berkant bir kez daha kendisine değer verildiğini anladı. Herkese teşekkür ediyorum." dedi. Makam otosuna bindikten sonra Berkant Koşar'ın uzun süre aracı eliyle sevmesi dikkat çekti. Daha sonra otomobile bindirilen Berkant sirenler çalınarak okuluna bırakıldı.

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