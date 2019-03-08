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(Görüntülü) Down sendromlu 25 çocuğa yemek ısmarlayarak uzlaştılar

Adana?da bir restoranda çalışan Kerem Yağmahan, tartışma sonucu darbettiği mağaza çalışanı Ahmet Çiçek ile hakkında dava açılmadan uzlaşarak, çalıştığı restoranda down sendromlu 25 çocuğa kuru fasulye-pilav ısmarladı. Restoran...

Adana?da bir restoranda çalışan Kerem Yağmahan, tartışma sonucu darbettiği mağaza çalışanı Ahmet Çiçek ile hakkında dava açılmadan uzlaşarak, çalıştığı restoranda down sendromlu 25 çocuğa kuru fasulye-pilav ısmarladı.
Restoran çalışanı Kerem Yağmahan, geçen ay alışverişe gittiği mağazada tartıştığı çalışan Ahmet Çiçek?i darbetti. Mahkemelik olan ikili, Adana Adliyesi Uzlaşma Bürosu?nun önerisiyle uzlaşmaya karar verdi. Ahmet Çiçek, down sendromlu çocuklara yemek ısmarlaması karşılığında Kerem Yağmahan?la uzlaşabileceğini bildirdi.
Bunun üzerine Kerem Yağmahan, özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören down sendromlu 25 çocuğa, çalıştığı restoranda kuru fasulye ve pilav ısmarladı. Kerem Yağmahan, alışveriş yaparken tartıştığı Çiçek'i bir anlık sinirle darbettiğini ancak daha sonra pişman olduğunu belirterek, uzlaşma teklifi üzerine çocuklara severek yemek ısmarladığını kaydetti. Ahmet Çiçek ise davayı uzatmamak için uzlaşma programından faydalandıklarını bu uzlaşmanın sonucunda da çocuklara faydalı bir etkinlik düzenlendiğini anlattı.

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