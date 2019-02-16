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(Görüntülü) 'Dostluk ve Barış Festivali' başladı

*- ANTALYA'da, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dostluk ve Barış Festivali, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Polonya ve Türk derneklerinin katılımıyla başladı. Kepez ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen Dostluk...

*- ANTALYA'da, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dostluk ve Barış Festivali, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Polonya ve Türk derneklerinin katılımıyla başladı.
Kepez ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen Dostluk ve Barış Festivali, 2 gün sürecek. Festivale, Rusya Dostluk ve Kültür Derneği, Azerbaycan Halklar Dostluğu, Kazakistan ve Avrasya Devletlerinin Dostluk ve Kültür Derneği, Kırgızistan ve Akdeniz Ülkeleri Kadınları ve İş İnsanları Derneği, Polonyalılar Kültür ve Eğitim Derneği ile Türk ve Dünya Kültürleri Sanat Platformu yöneticileri, üyeleri ve yerleşik yabancılar katıldı.
Geleneksel halk danslarının sahnelenmesiyle başlayan festivalde, Antalya'da yerleşik yaşayan Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Polonya vatandaşları yoğun ilgi gösterdi. Festivali anlatan fotoğraf ve yazıların bulunduğu pastanın kesilmesinden sonra her milletten ve devletten çocukların hazırladığı dans gösterileri izlendi. Festivale katılan dernek temsilcileri, ziyaretçilere kendi ülkelerine ait yöresel yemek ve içeceklerden ikram eti.
Dostluk ve Barış Festivali, yarın da dans gösterileri ve derneklerin ikramlarıyla devam edecek.

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