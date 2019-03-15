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(Görüntülü) Dördüzleri olan anne, eşine iş istedi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, dördüz dünyaya getiren Kesra Özer (27), bakım masarfaları nedeniyle yetkililerden yardım bekliyor.  Kızıltepe ilçesinde oturan Kesra Özer ve İsmail Akman (30) çifti, geçen yıl Haziran ayında dini nikahla...

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, dördüz dünyaya getiren Kesra Özer (27), bakım masarfaları nedeniyle yetkililerden yardım bekliyor. 

Kızıltepe ilçesinde oturan Kesra Özer ve İsmail Akman (30) çifti, geçen yıl Haziran ayında dini nikahla aynı birlikte yaşamaya başladı. Kesra Özer, Mardin'deki özel hastanede dördüz dünyaya getirdi. 1 kilo 100 gram ile 1 kilo 400 gram arasında dünyaya gelen ikisi kız, ikisi erkek bebekler, kuvöze alındı. Dünya gelen dördüz bebekleri ailede buruk sevinç yaşattı. Kesra Özer, işsiz olan eşi İsmail Akman'a iş istedi. Özer, bebeklerine nasıl bakacakları konusunda endişeli olduklarını anlatarak, "Geçen yıl evlendim. Dört çocuk sahibi oldum, çok şükür Allah’ıma. Henüz isimlerini düşünmedik. 3 gündür heyecandan uyuyamıyordum. Dördüz olacağı 2 aylıkken belli oldu. Epey bir şoka girmiştik eşimle. Dört bebeğimiz oldu. Bundan dolayı ne kadar şükür etsek azdır. Bu Allah’ın bir lütfü. Dört çocuğum olduğu için çok mutluyum ama bakımları çok zor. Eşim günü birlik işlerde çalışıyor. İş olsa çalışır, olmadığında çalışmıyor. Anne sütü yetmediği için mama ile beslemek zorundayız. Bezleri, elbiseleri, bakımları çok zor olacak. Bu konuda devlet yetkilileri ve iş adamlarından yardım bekliyorum. Eşime bir iş verilsin" dedi

Dr. Güzide Kurt ise bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve birkaç gün sonra taburcu edeceklerini söyledi.

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