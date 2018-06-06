(Görüntülü) Domatesi hastalık vurdu

ADANA'da Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, bölgede çeşitli hastalıklar nedeniyle domates ekim alanlarının yüzde 50 azaldığını, geçen yıl 25-35 kuruş arası olan fiyatların da bu nedenle bu yıl 3 kat arttığını söyledi. Çukurova bölgesinde yetişen domateste hastalıkların artışı nedeniyle son 5-6 yıldır çiftçilerin alternatif ürünlere yöneldiğini belirten İncefikir, geçen yıl 22 bin 756 dönüm olan domates ekim alanının bu yıl 10 bin dönüme kadar düştüğünü belirtti. İncefikir, fiyatı 2017'de 25-35 kuruş olan domates fiyatının, ekim alanlarının azalması nedeniyle bu yıl 3 kat arttığını kaydetti. ​Mantar, domates güvesi ve kurt hastalıklarının domateste çok ciddi maliyetle birlikte rekolte düşüklüğüne neden olduğunu ve çiftçilerin artık bu maliyetle uğraşmak istemediğini belirten Cahit İncefikir, "Ekim alanlarında yüzde 50'ye yakın azalma olması nedeniyle iyi domateste fiyatlar 1, 1.20 lira, orta domateste ise 90 kuruş gibi rakamlar telaffuz ediliyor" diye konuştu.