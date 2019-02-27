(Görüntülü) Domaniç'te kar yağışı ve tipi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı trafiği olumsuz etkilerken, yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Domaniç ilçesinde hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Dün gece yarısından sonra başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçicinde kar küreme çalışmalarına başladı. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, kar yağışı trafiğe de olumsuz etkiledi.