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(Görüntülü) DOLUOĞLU'NUN KİTABI 'ÇOMAÇ' TANITILDI

Haber Mithat ÜNALANAMUR(Mersin), () MERSİN'in Anamur ilçesinde, emekli Edebiyat Öğretmeni Aydın Doluoğlu'nun kaleme aldığı 'Çomaç' isimli kitap, törenle tanıtıldı. Kitap tanıtım törenine Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Bozyazı...

Haber Mithat ÜNALANAMUR(Mersin), () MERSİN'in Anamur ilçesinde, emekli Edebiyat Öğretmeni Aydın Doluoğlu'nun kaleme aldığı 'Çomaç' isimli kitap, törenle tanıtıldı.

Kitap tanıtım törenine Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Aydın Doluoğlu, kitabında Anamur'un kültürü ve tarihini anlattığını dile getirdi. Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe de eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaparak, Doluoğlu'na bu edebi çalışması için teşekkür etti.
Program Doluoğlu'nun kitabını imzalaması ile sona erdi.

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