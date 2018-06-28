Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, () İSTANBUL'da dün akşam etkili olan yağmur ile birlikte yağan dolu, sürücüleri korkuttu. D-100 Karayolunda kameraya yansıyan görüntü oldukça ilginçti. Hızla ilerleyen otomobilin üstündeki örtü dikkat çekti. Sürücünün doludan korumak için aracının üzerine uçları kapıya sıkıştırılan örtü koyduğu görüldü. Hızla ilerleyen otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı.
(Görüntülü) Doludan korumak için aracının üstünde örtü ile dolaştı
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, () İSTANBUL'da dün akşam etkili olan yağmur ile birlikte yağan dolu, sürücüleri korkuttu. D-100 Karayolunda kameraya yansıyan görüntü oldukça ilginçti. Hızla ilerleyen otomobilin üstündeki örtü dikkat çekti....
28 Haziran 2018 Perşembe 10:12
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