Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL Dolmabahçe'de yolda çökme meydana geldi. Vodafone Park ile Dolmabahçe sarayı arasında kalan Meclisi Mebusan Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında yolda çökme meydana geldi. Kabataş istikametindeki çökme sonrası polis, önlem alarak yolu trafiğe kapattı. Yoldaki çökmeyle ilgili inceleme sürüyor.
(Görüntülü) Dolmabahçe'de yolda çökme (5)
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL Dolmabahçe'de yolda çökme meydana geldi. Vodafone Park ile Dolmabahçe sarayı arasında kalan Meclisi Mebusan Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında yolda...
20 Temmuz 2018 Cuma 17:39
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