Zeki GÜNAL / İSTANBUL, () Vodafone Park ile Dolmabahçe sarayı arasında kalan yolda çökme meydana geldi. Yol trafiğe kapatılırken inceleme yapılıyor.
(Görüntülü) Dolmabahçe'de yolda çökme (1)
Zeki GÜNAL / İSTANBUL, () Vodafone Park ile Dolmabahçe sarayı arasında kalan yolda çökme meydana geldi. Yol trafiğe kapatılırken inceleme yapılıyor.
20 Temmuz 2018 Cuma 17:12
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