(Görüntülü) Dokuz Eylül Üniversitesi'nde devir teslim

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne (DEÜ) atanan Prof. Dr. Nükhet Hotar, devir teslim töreniyle görevine başladı. Öğrenciliğini ve akademik kariyerini tamamladığı üniversitede görev almaktan gurur duyduğunu belirten Prof. Dr. Hotar, "FETÖ'ye teröre sıfır toleranslıyız. Bunun dışındaki her türlü çalışmaya bilimsel özgürlük çerçevesinde destek olmaya hazırız" dedi. AK Parti'de uzun yıllar genel başkan yardımcılığı ve İzmir milletvekilliği görevinde bulunduktan sonra 24 Haziran seçimlerinde kendi tercihiyle milletvekili adayı olmayan Prof. Dr. Nükhet Hotar, atandığı DEÜ Rektörlüğü görevini teslim aldı. Rektörlük binasında yapılan devir teslim törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görevi teslim eden Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik de katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin kendisi için önemine değinen Bakan Pakdemirli, "Sayın Rektör'ümüzün atandığını duyduğumda erken saatlerde ilk arayanlardan biri bendim. Sevinçle kendisini aradım. Kendisiyle uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin benim için ayrı bir önemi var. Rahmetli babam Ekrem Pakdemirli de buranın kuruluşunda kurucu rektör yardımcısı olarak yer aldı. Çimentosunda onun da bir miktar harcı var. Bu yüzden gururluyum. Erdal Çelik hocamız kısa bir süre görev yapmasına rağmen güzel işler başardı. Nükhet hocamızın da gerçekten uçuracağına inanıyorum. Devlet tecrübesiyle üniversiteye inşallah çağ atlatacak" diye konuştu. Görevi teslim eden Prof. Dr. Erdal Çelik ise Prof. Dr. Hotar'a görevinde 'başarı' dileyerek, "Sancılı bir süreç geçirdik. Burada devlet mekanizmasının uygulanmasını sağladık. Üniversitemizin bir marka seviyesi var. Bu seviyeyi hocamızla birlikte daha ileri seviyelere götüreceğiz. Çünkü hocamız devleti biliyor, siyasetten geliyor. Daha güzel işlerin yapılacağına inanıyoruz" dedi. 'ÖĞRENCİSİ OLDUĞUM YERDE GÖREV ALMANIN HEYECANINI YAŞIYORUM' Öğrenci olarak başladığı ve akademisyen olarak çalıştığı Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görev almanın heyecanını yaşadığını dile getiren Prof. Dr. Nükhet Hotar, şunları söyledi: "Çok heyecanlı bir gün benim için. 1980 yılında öğrenci olarak başladığım, 1985 yılında da akademik kariyerime ilk adımı attığım üniversitemde, 2002 yılına kadar profesör oldum. Akademik kariyerimi siyasete geçtikten sonra kısa bir süre noktalamıştım. Bugün tekrar kendi üniversitemde böyle bir görev almanın onurunu, gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Başta cumhurbaşkanımız, meclis başkanımız, vekillerimiz ve destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu görevlere gelirken, çok dışarıdan tepeden görünse de çok ciddi araştırmalar yapılıyor. Daha sonra bu görevler veriliyor. Allah mahcup etmesin diyorum. Mahcup olmamak için hepimizin, üniversite ailemizin en tepeden her türlü personelin el birliğiyle tek bir hedefinin olması, üniversitemizin evrensel kurallar çerçevesinde ulusal ve uluslar arası boyutta yükseltilmesi için çalışması gerekir. Herkesin ortak hedefinin bu olması gerekir. Bu ortak hedef için ben üniversitemizin tüm kaynakları tüm imkanları ile destek olmaya hazırım. Bu yola çıkan herkese iddia ediyorum, belki de Türkiye'de tüm üniversitelerden verebileceği imkanların en üst düzeyde imkanlarını sunmaya çalışacağım. Bu bizim üniversitemizin avantajı olacak." 'HER ÇALIŞMAYA BİLİMSEL ÖZGÜRLÜK ÇERÇEVESİNDE DESTEK OLMAYA HAZIRIZ' Üniversite olarak bilimsel çalışmaları destekleyeceklerini, FETÖ ile teröre karşı taviz vermeyeceklerin vurgulayan Prof. Dr. Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı konularda hassasiyetlerimiz var. Bunlara da değinmek istiyorum. Bizim devletimizin, milletimizin ve devlet büyüklerimizin saygı noktasında geleneğimiz, göreneğimiz ve inançlarımız bizi destekliyor zaten. O noktada hepimizin bir duruşu olacağına inanıyorum. Bunun dışında tüm personel ve öğrencilerimiz için FETÖ'ye teröre sıfır toleranslıyız. Bunun dışındaki her türlü çalışmaya bilimsel özgürlük çerçevesinde destek olmaya hazırız. Burası tüm İzmir'in mekanı alacak. Benim bir özlemim de şuydu; Bir toplumsal ya da uluslar arası bir olay olduğunda ülkemizi ilgilendiren, insanların 'Bu konuda üniversite ne diyor acaba, akademisyen dünyasından nasıl bir ses gelecek?' diye merak etmesini isterdim. Böyle üniversitelerimiz var ben genelleme yapmıyorum. İşte Dokuz Eylül'ün de ses veren, ülkenin kazanımlarına katkı sağlayacak olan, yol gösterici olan, projelerle söylemlerle öncü olmasını istiyorum. Çünkü bu üniversite hepimizin, bu öğrenciler hepimizin geleceği." Konuşmaların ardından üniversitenin rozeti takılan Nükhet Hotar, eski Rektör Prof. Dr. Çelik'e teşekkür ederek, çiçek verdi. Çelik de cübbeyi Prof. Dr. Hotar'a verdi. Cübbesini giyen Hotar'ı ilk tebrik eden ise annesi Bediha Hotar oldu. Törenin ardından Prof. Dr. Nükhet Hotar, Ankara'ya gideceğini belirterek, Rektörlük'ten ayrıldı.