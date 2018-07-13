(Görüntülü) Doktorun 'şarkılı' ameliyat yöntemi sosyal medyada en çok izlenenler arasında

Aziz GÜVENER / SERDİVAN(Sakarya),() - SAKARYA'da bir devlet hastanesinde bir doktorun batık tırnak ameliyatına aldığı gence şarkı söylettirmesi sosyal medyada rekor kırdı. Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ndeki bir ameliyat, sosyal medyada en çok paylaşılan konu oldu. Dr. Şemsettin Bayrak, tırnağında batık olan bir genci ameliyata aldı. Tırnağını çekmek için ameliyata aldığı gencin çok heyecanlı olduğunu gören doktor, ondan şarkı söylemesini istedi. Ameliyat masasında korkudan titreyen genç, daha sonra şarkı söylemeye başlayınca ortaya gülümseten görüntüler çıktı. Yanık sesiyle arka arkaya şarkılar söyleyen genç, doktorları ve ameliyat personelini güldürdü. Bu anları cep telefonuyla kaydeden doktor, sosyal medyada paylaştı. Ameliyat olan gence 'Bunu facebook'ta paylaşacağım ona göre' diyen doktor bir yandan da operasyona devam etti. Sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşılan 'şarkılı ameliyat' en çok izlenen videolar arasına girdi.