(Görüntülü) Doğukan Manço'dan Barış Manço şarkısına yeni yorum

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), () DJ Doğukan Manço, babası Barış Manço'nun 'Zalım Sultan' adlı şarkısına yaptığı ve Emre Altuğ'un seslendirdiği coveri Manavgat'ta sevenlerine dinletti. DJ Doğukan Manço, Kızılağaç turizm merkezindeki Starlight Resort Hotel'de sahneye çıktı. Çaldığı birbirinden hareketli şarkılarla tatilcileri coşturan Doğukan Manço, babası Barış Manço'nun şarkılarından ilk defa hazırladığı cover'ı tatilcilere dinletti. Otelde tatil yapan Alper Doğan'ın doğum gününü kutlayan Doğukan Manço, "Doğum günün nedeniyle senin için burada herkese şarkı armağan edeceğim. Bu şarkının bir özelliği var. Benim son yaptığım çalışma ve daha bugün çıktı. İlk dinleyenler siz olacaksınız. Hayatımda ilk defa bir Barış Manço coveri yaptım. Barış Manço'nun 1985'te yaptığı bir şarkıyı sizlerle ilk defa paylaşıyorum. Şarkıyı Emre Altuğ seslendirdi" dedi.